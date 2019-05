Istraživali smo – u čemu je S10 serija prva, a u čemu najbolja?

Za prosječnog je korisnika proces inovacija nevidljiv jer se događa – „iza zastora“. Ono što je vidljivo i važno jest konačan proizvod

Kao rezultat inovativnosti koja traje čak deset godina bez prekida, Samsung Galaxy S10 serija donosi brojne novitete u svijetu pametnih telefona. Upravo zato vam donosimo pet noviteta i unaprijeđenih performansi zbog kojih je nova Galaxy S10 serija idealna za sve one koji traže vrhunski pametni telefon.

1. Zaslon od ruba do ruba

Vrhunska inovacija je Infinity-O zaslon u okviru kojeg je smješten cijeli niz senzora i tehnologija za kameru u „otvoru u zaslonu“. Kod ovakvog Infinity-O zaslona odnos veličine zaslona i samog kućišta raste na više od 90% jer su senzori, koji se inače nalaze na poleđini uređaja, „skriveni“ u sam zaslon. Tako na raspolaganju imate maksimalnu površinu zaslona, od ruba do ruba.

2. TV tehnologija u pametnim telefonima

Samsung se godinama smatra najboljim u proizvodnji kvalitetnih zaslona za pametne telefone, a ovoga puta iskoristio je sva znanja koja donosi iz svijeta pametnih televizora. Dinamični AMOLED zaslon s HDR10+ tehnologijom, koja se koristi u izradi premium TV panela, prilagođena je mobilnim uređajima. Ovakav zaslon prikazuje širi spektar boja, čak 96% boja koje je korisnik u mogućnosti vidjeti. Osim toga, zaslon pruža još dublje crne i svjetlije bijele nijanse, dinamički preslikava tonove za poboljšanu osvijetljenost i to za širi raspon boja. To osigurava bolju i jasniju sliku pod jakim svjetlom. Zaslon Galaxy S10 uređaja može postići vrhunsku osvijetljenost, poboljšan kontrast između tamnih i svijetlih aspekata bilo kojeg sadržaja, a ujedno i kvalitetniju slike. Ovaj zaslon također smanjuje plavo svjetlo, bez ugrožavanja kvaliteta slike ili dodavanja filtera, što znači da možete gledati vaš omiljeni film ili seriju do kasno u noć uz manje naprezanje očiju.