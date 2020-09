Isprobali smo CAT S62 Pro - robusni smartfon sa izvrsnom toplinskom kamerom

Najnoviji smartfon iz CAT-ovog asortimana korisnicima donosi već prepoznatljivu otpornost te ju uparuje sa vrlo kvalitetnim senzorom za toplinu

Što se konstrukcije tiče, CAT 62 Pro ne ostavlja previše vremena za propitkivanje njegove namjene - on dolazi sa kućištem od gume i aluminijskim okvirom, a teži nešto manje od 280 grama i ima certifikate IP68, kao i otpornost na pad na beton s visine od 1.8 metara. Osjećaj korištenja uređaja je otprilike onakav kao i njegova konstrukcija - 'grubi' izgled ostavlja dojam da se radi o nečemu što može izdržati udarce, ekraj od 5.7 inča daje dovoljno prostora za nesmetani rad, dok osrednji Qualcomm Snapdragon 660 daje točno dovoljno snage da neprestano ne prigovaramo na osrednje performanse.

Kad god spominjemo nišne uređaje, prva stvar koja nam pada na pamet su telefoni iz CAT-a. U slučaju da za njih do sad niste čuli, velika je šansa da nemate veze s građevinskom strukom. Ukratko, CAT-ovi Androidi prepoznatljivi su po robusnoj konstrukciji, otpotnosti na vodu, iznimnoj otpornosti na udarce i dosta jakoj bateriji. Najnoviji CAT 62 Pro napravljen je da stavi kvačicu na sve nabrojane stavke te uz sve navedeno ubaci mali bonus u obliku poboljšane termalne kamere.

Izvrsna toplinska kamera

Jedna od najboljih značajki novog smartfona njegova je FLIR Lepton 3.5 kamera - profesionalna opcija visoke rezolucije koja je značajno oštrija od termalnih kamera prisutnih u prijašnjim CAT telefonima. Kameri se pristupa putem posvećene aplikacije te je spremna za korištenje nakon nekoliko sekundi. Kamera dolazi sa nekoliko opcija poput podešavanja raspona temperatura ili kombiniranja termalne slike sa slikom koju snima foto kamera. Moguće je slikati slike sa bilješkama, mijenjati kolor šemu i tako dalje. Sve u svemu, ako postoji jedan razlog zašto bismo preporučili CAT 62 Pro, onda je to FLIR-ova kamera Lepton 3.5.

Što se drugih kamera tiče, uređaj dolazi sa stražnjom senzorom osjetljivosti 12 MP o kojem, pored činjenice da funkcionira, nemamo baš previše za pisati. Frontalna kamera od 8 MP također nije ništa posebno, no uvjereni smo da profesionalci koji kupuju ovaj smartfon nisu pretjerano skloni snimanju glamuroznih selfija.

Osjećaj korištenja

Kao što smo već prije spomenuli, sprege relativno slabog procesora protežu se u performanse cijelog uređaja, tako da CAT 62 Pro ne bismo preporučili gejmerima. LCD ekran rezolucije 1080 puta 2160 piksela zadovoljava svrhu, no i dalje nije ni blizu konkurenciji, čak ni uređajima koji još nisu skočili na OLED panele. Baterija od 4000 mAh je izvanredna solucija za ovaj uređaj te u određenim okolnostima zbog niske potrošnje procesora i ekrana može pružiti dva dana korištenja bez posezanja za punjačem. Uređaj također nema ulaz za slušalice, a na kućištu ima dodatnu tipku koju korisnik može programirati za pokretanje često korištenih aplikacija.

Sveukupni dojam je, tim rečeno, upravo onakav kakav smo spomenuli na početku članka. Iz daljine je jasno da se ovdje radi o smartfonu za gradilišta, što znači da u prvi kadar idu baterija i termalni senzor, pa onda sve ostalo.

Konačni dojmovi

Kome bismo preporučili ovaj smartfon? Prije svega korisnicima kojima je potrebna jako dobra termalna kamera. Druga skupina profesionalaca uključuje one kojima zbog prirode posla telefon često pada na tlo. Cijena od oko 5.100 kuna također služi kao upozorenje kupcima koji se ne planiraju oslanjati na profesionalne aspekte uređaja, što s druge strane ne znači da se radi o lošem smartfonu. CAT 62 PRO je, ako nas pitate, prije svega alat, pa tek onda smartfon. Da, sigurni smo da ovaj brend ima određeni statusni simbol u struci, no čak i ako se to zanemari, riječ je o Androidu srednje klase koji kupcu daje upravo ono što traži - otpornost i funkcionalnost u praktičnom pakiranju.