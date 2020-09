Microsoft ima novi alat za otkrivanje lažiranih video zapisa

Novi alat može, tvrde u toj tvrtci, ponuditi postotak izgleda da je riječ o lažiranom videu za svaku sličicu dok se video emitira, prateći suptilne prijelaze i zasivljenja koja bi mogla promaknuti ljudskom oku

U Microsoftu upozoravaju kako će Video Authenticator s vremenom, kako umjetne inteligencije koje izrađuju deepfake video zapise napreduju, postupno gubiti na preciznosti. Ali, uvjereni su kako će još neko vrijeme biti koristan alat, naročito tijekom kampanje za izbor predsjednika Sjedinjenih Država.

Tijekom ovog ljeta Facebook je pokrenuo natjecanje kojim se tražio najbolji alat za otkrivanje deepfake videa. Rezultati su bili bolji od očekivanih, ali samo u slučajevima setova podataka kojima istraživači nisu imali pristup prije početka natjecanja.

Microsoftov Video Authenticator se temelji na javno dostupnim podacima (Face Forensic++) i testiran je na setu podataka DeepFake Detection Challenge.

Novi digitalni vodeni pečati

Razvijen je u odjelu za istraživanje i razvoj Microsoft Research, u suradnji s timom Responsible AI i internim savjetodavnim tijelom AI, Ethics and Effects in Engineering and Research Committee. Isprva će biti dostupan samo putem programa Reality Defender 2020 (RD2020).

Iz Microsofta su također najavili i sustav koji će tvorcima sadržaja omogućiti dodavanje digitalnih oznaka (hash) i certifikata kako bi mogli trajno označiti svoje uratke metapodacima i time olakšati potvrđivanje autentičnosti.

Ujedno nude i alat za čitanje kojeg je moguće ugraditi u web preglednike, a koji služi za provjeru certifikata i hasheva.

U Microsoftu se nadaju kako će ti digitalni vodeni pečati postati standardom u sklopu BBC-jeve inicijative Trusted News, točnije projekta Origin čiji je cilj verifikacija autentičnosti.

U toj su inicijativi još i CBC/Radio-Canada, te New York Times, piše Tech Crunch.