Iskoristite ovaj fenomenalan trik za Word

Skrolanje od jednog do drugog dijela velikog dokumenta u Microsoftovom Wordu može biti zamorno i neučinkovito. Srećom, postoji način kako možete tome doskočiti. Evo i kako

2) Kako je riječ o istom dokumentu, sve promjene izgleda i formatiranja utjecat će na obje kopije. Boldirate li nešto u gornjem prozoru, bit će također boldirano i u donjem.

3) Dva prozora možete drukčije zumirati, kao i koristiti donji prozor za pregled prije ispisa. Uredite ga tako da prikazuje više stranica odjednom (otvorite View pa odaberite Multiple Pages).

Kako podijeliti Word okomito?

Možete li podijeliti dokument i okomito, ne samo vodoravno? Da, možete, iako se morate poslužiti malim prljavim trikom. Word omogućava samo vodoravnu podjelu. No, možete ga nadmudriti tako što ćete otvoriti dva puta isti dokument.

U izdanju Microsoft Word 2016 to ćete učiniti tako što ćete otvoriti prvi dokument i zatim otvoriti File, View i odabrati New Window. Potom odaberite Select View i View Side by Side. Isti dokument otvorit će se u prozoru odmah do prvog. Ako skrolate u jednom, automatski ćete skrolati i u drugom.

Želite li to isključiti, aktivirajte značajku Synchronous Scrolling, piše Make Use Of.