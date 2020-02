Instagram je upravo uveo novu zgodnu značajku - isprobajte je već danas

Popularna društvena mreža će korisnicima moći prikazati s kojim profilima imaju najveću, odnosno najmanju interakciju

Instagram je nedavno dodao značajku koja daje dublji uvid u interakcije na društvenoj mreži. Konkretno, korisnici sada mogu vidjeti profIle koje najčešće gledaju na feedu. Riječ je o opcijama pod imenom 'Most shown in feed' i 'Least interacted with'. Unutar tih opcija korisnici će moći definirati kako prate statuse i notifikacije, a ako tako žele - mogu i utišati profil.

'Instagram je jako dobar pri zbližavanju ljudi i stvari o kojima vam je stalo, no znamo da s vremenom vaši interesi i odnosi evoluiraju' piše u službenoj izjavi. 'Maturirali ste, otišli u novi grad, postali opsjednuti novim interesom i pronašli zajednicu ili jednostavno želite bolju kontrolu nad profilima na Instagramu kako bi bolje predstavljali vaše veze i interese'.