Infobip će za svoje AI kapacitete koristiti Nvidijino superračunalo

Infobip će ovo superračunalo koristiti za projekt IPCEI-CIS, inicijativu Europske unije usmjerenu na razvoj komunikacijske platforme nove generacije radi jačanja europske konkurentnosti. Cilj projekta je zaštita digitalnog suvereniteta Europe osiguravanjem bolje usklađenosti s propisima EU o zaštiti podataka i transparentnosti, navode iz Infobipa.

Kombinacija značajki CpaaS (Communications Platform as a Service) i CCaaS platformi (Contact Center as a Service ) s umjetnom inteligencijom nudi snažne alate za poboljšanje korisničkog iskustva. Prema podacima analitičke tvrtke Gartner®, do 2028. godine generativna umjetna inteligencija pokretat će konverzacijsku korisničku podršku u 80 posto tvrtki, što je značajan rast u odnosu na svega 20 posto tvrtki u 2024. godini.