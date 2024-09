Infobip objavio detalje velikog projekta na kojem surađuje i Vlada

Inicijativi IPCEI Cloud pridružilo se više od 100 tvrtki i istraživačkih organizacija iz 12 članica EU-a , a cilj joj je izgradnja nove decentralizirane softverske infrastrukture za naprednu upotrebu računalnih resursa - od clouda do edge computinga - koja će omogućiti nove i inovativne poslovne modele temeljene na podacima. Infobipov CBO Ivan Ostojić objasnio je da će uvođenjem sustava, na kojem, među ostalim, radi i Infobip, EU učiniti konkurentnijim na polju telekomunikacija i korištenja mogućnosti mreže nove generacije.

Ova platforma sljedeće generacije integrira umjetnu inteligenciju, optimizira energetsku potrošnju i promiče digitalnu transformaciju. Fakultet informatike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli s ostalim europskim partnerima sudjeluje u projektu globalne komunikacijske platforme sljedeće generacije IPCEI-CIS, a on uključuje prestižne europske partnere i ima podršku Vlade RH te teži postati primjerom suradnje u edukaciji i istraživanju na razini EU-a .

'Cilj je da svi ovi noviteti na smislen i kontekstualan način standardiziraju rad s podacima teleoperatora, banaka i drugih - uz naglasak na poštovanje svih odredbi europskog GDPR-a. To, među ostalim, znači da će netko u nekom trenu morati napraviti i sustav u kojem korisnici dozvoljavaju ili ustručavaju privolu za korištenje geolokacijskih informacija usko vezanih uz telekomunikacijsku infrastrukturu', objasnio je Ostojić.

Infobip na projektu radi preko dvije godine te je sve donedavno čekao državnu potporu za njegovu realizaciju. 'Razlog zbog kojeg nismo izlazili u javnost s detaljima projekta je, među ostalim, to što on uključuje nekoliko patenata koje, zbog tržišne konkurencije, moramo držati u tajnosti. Jedan od tih patenata planiramo uskoro objaviti, no točan datum još nije definiran' rekao je Damir Prusac, potpredsjednik Infobipovog odjela istraživačkih savezništava.

Tijekom obraćanja medijima, izvršni direktor kompanije Silvio Kutić naglasio je stratešku i poslovnu važnost ovog projekta. Kutić naglašava da će Infobip, jedina kompanija u Hrvatskoj koja se pridružila inicijativi IPCEI, svojim radom i doprinosom položiti temelje dobrobiti i konkurentnosti u sklopu digitalne transformacije cijele Unije.