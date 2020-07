Impresivni Microsoft Flight Simulator radit će i u virtualnoj stvarnosti

Microsoft je potvrdio da će njihov simulator leta podržati brojne kacige za virtualnu stvarnost, uključujući i nadolazeći HP Reverb G2

Microsoft Flight Simulator samo što nije izašao (službeni datum izlaska je 18. kolovoza). Voditelj projekta Jorg Neumann potvrdio je da će piloti željni virtualne stvarnosti doći na svoje, obećavši podršku za VR uređaje dostupne za PC računala.

Nakon što su Asobo Studio i Xbox službeno objavili dolazak novog Flight Simulatora, tim nije previše razmišljao o adaptaciji za VS, no na to ih je podsjetio internet koji je jedva čekao vidjeti ultra realistični svijet leta unutar kaciga za virtualnu stvarnost. Neumann je, shodno situaciji, krajem prošle godine objavio da će tim dati sve od sebe da igru adaptira za virtualnu stvarnost do dana njezinog izlaska, no nije ništa obećao (makar je kasnije rekao da je taj dio projekta vrlo visokog prioriteta).