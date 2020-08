Impresivna Samsung Galaxy Note20 serija olakšava svakodnevicu

Najsnažniji Samsung Galaxy Note pametni telefoni dosad koji pružaju suvremeno i jedinstveno iskustvo stigli su na hrvatsko tržište. Galaxy Note20 serija omogućuje rješavanje privatnih i poslovnih obaveza – bilo kada i bilo gdje

Zadivljujuća kamera za poslovne profile

Nova Galaxy Note20 serija također je zaslužna i za impresivne fotografije. Tako je Galaxy Note20 Ultra opremljen 12 MP ultra širokokutnom, 12 MP širokokutnom te 64 MP telefoto kamerom, dok Galaxy Note20 Ultra dolazi s 12 MP ultra širokokutnom, 108 MP širokokutnom te 12 MP telefoto kamerom. Važnost kreiranja kvalitetnih fotografija za društvene mreže iznimno je važna za poslovne profile. Istaknuo je to i Ognjen Bagatin, generalni direktor Poliklinike Bagatin: „Uzevši u obzir dinamiku suvremenog svijeta i raznovrsnost aktivnosti kojima se bavimo, svi želimo uz sebe imati malo računalo koje će stati u svaki džep. Od trenutka kad se probudimo pa do završetka dana, pametni telefon mi je tu kao podrška u svakoj situaciji – od praćenja poslovanja, kontakta s kolegama, partnerima, konferencija, kreiranja fotografija za društvene mreže, do kreiranja bilješki tijekom sastanaka. Na kraju dana, slobodno vrijeme je vrlo dragocjeno, a upravo nam nova Note20 serija pruža bezbroj mogućnosti, kako za zabavu tako i za povezanost s našim najmilijima.“