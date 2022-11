Imate smartfon s Androidom? Pročitajte na što Google upozorava

Googleov Project Zero piše da su milijuni telefona sa Mali GPU-om i dalje ugroženi - unatoč ispravci koju je izbacio ARM

Google je razotkrio nekoliko sigurnosnih propusta na telefonima koji koriste grafički procesor Mali, poput onih sa čipsetom Exynos. Kompanijin tim Project Zero kaže da su prepoznali probleme sa ARM-om koji dizajnira GPU još ljetost. ARM je probleme na svojoj strani riješio krajem srpnja i tijekom kolovoza, no proizvođači smartfona, uključujući Samsung, Xiaomi, Oppo i Google nisu izbacili softverske zakrpe kojima bi popravili ranjivost - sve do početka ovog tjedna, piše Project Zero.

Istražitelji su, piše Engadget, prepoznali pet novih problema u lipnju i srpnju te ih pripisali ARM-u.

'Jedan od problema vodi do korupcije kernel memorije, jedan do otkrivanja adresa u fizičkoj memoriji, dok ostale tri dovode do stanja 'physical page use-after-free'. 'Ove ranjivosti napadaču dozvoljavaju da čita i piše fizičke stranice memorije nakon što su one vraćene u sustav', napisao je Ian Beer iz Project Zeroa u najnovijem blogu.