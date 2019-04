Ima neka tajna veza: Pitali smo domaćeg stručnjaka koliko namirnice na tanjuru mogu utjecati na naše mentalno zdravlje

Pravilna prehrana važan je alat u olakšavanju depresije i anksioznosti i može dovesti do boljeg mentalnog zdravlja, tvrde psihijatri nutricionisti. Prof. dr. sc. Ninoslav Mimica kaže da zbog zdravlja ne trebamo gutati kamenice; zdrava i umjerena prehrana bit će dovoljna.

To ne znači da je dr. Ramsey odustao od klasične medicine; on i dalje propisuju antidepresive i druge lijekove te sudjeluje u terapiji razgovorom i drugim tradicionalnim oblicima savjetovanja. On samo smatra da je svježa i zdrava hrana izvrstan dodatak dostupnim terapijama. Stoga on zajedno s kuharicom i nutricionisticom Samantom Elkrief pacijente savjetuje kako će boljom prehranom sačuvati ili povratiti mentalno zdravlje.

Mnoge studije ukazuju na blagotvorno djelovanje mediteranske prehrane koja podiže raspoloženje i smanjuje anksioznost.