Ima li života na drugim planetima i što ako ga doista pronađemo, pitamo hrvatskog lovca na signale sa samog početka svemira

Astrofizičar Vibor Jelić pokušava detektirati signale sa samog početka svemira i istražiti svojstva zračenja naše galaksije. Njegov je posao nalik traženju igle u plastu sijena, no čini se da je na dobrom putu

'U znanstvene projekte radioteleskopa LOFAR uključen sam od početka doktorata', objašnjava Jelić. Riječ je o radioteleskopu koji se sastoji od više od 10.000 malih antena koje mogu detektirati zračenje na niskim radiofrekvencijama, od 50 do 250 MHz, dakle frekvencijama na kojima obično slušamo radiostanice.

Što se to događa u svemiru, pitamo dr. sc. Vibora Jelića , znanstvenog suradnika i voditelja Laboratorija za astročestičnu fiziku i astrofiziku na Institutu Ruđer Bošković. S međunarodnom ekipom suradnika i pomoću radioteleskopa LOFAR (engl. Low Frequency Array) oni već gotovo petnaest godina tragaju za kozmološkim radiozračenjem starim nekoliko milijardi godina .

Znanstvenici do danas nisu saznali koja su bila točno svojstva prvih zvijezda i prvih galaksija te koji su izvori ionizirali svemir. Istraživačima na ruku ne ide ni to da je kozmološki signal koji žele detektirati jako slab i da se na istim frekvencijama detektiraju brojni drugi radiosignali.

Za to je potrebno više od tisuću sati promatranja istog dijela neba; potom slijede mjeseci da bi se mjerenja obradila na superračunalu . Riječ je, dakle, o dugotrajnom procesu.

U svemiru postoje magnetska polja, ali nam nije uvijek jasna njihova uloga, što ih stvara niti kojeg su oblika. Zadnje dvije-tri godine, pomoću radioteleskopa LOFAR i nekih drugih istraživanja, na Ruđeru su otkrili da ionizirajuća i neutralna materija prate jedna drugu i orijentiraju se duž silnica magnetskog polja. To zapravo znači da magnetska polja imaju puno veću ulogu u formiranju struktura nego što se mislilo. Rezultati ovih istraživanja objavljeni su u znanstvenom radu za koji je Jelić ove godine dobio Godišnju nagradu Instituta Ruđer Bošković .

Od otkrića gravitacijskih valova do istraživanja postanka svemira, fizika u posljednje vrijeme grabi velikim koracima naprijed. Koji su najveći izazovi pred fizičarima ?

'Prije se vjerovalo da je međuzvjezdana materija većinom difuzni plin, vrlo turbulentan, tj. da vizualno izgleda poput dima cigarete. Sad znamo da se međuzvjezdana materija orijentira duž magnetskih silnica u barem jednom dijelu naše galaksije, odnosno turbulentni procesi pokazuju preferirani smjer', objašnjava Jelić. 'Ključ svega je razumjeti magnetsko polje i na koji način oblikuje materiju unutar naše galaksije, ali za to su nam potrebni podaci s većeg dijela neba i na tome trenutno radimo.'

U posljednje vrijeme u znanstvenim krugovima dosta se govorilo o mogućim došljacima iz svemira, kakav je bio međuzvjezdani posjetitelj 'Oumuamua. S druge strane čovječanstvo je ozbiljno krenulo u potragu za egzoplanetima. Što se uopće traži, tragovi života u svemiru ili rezervni planet na koji bismo se preselili kad ovaj upropastimo do kraja?

'Egzoplaneta ima toliko da moramo pronaći efikasan način na koji da ih lociramo i istražimo. Praktički na slijepo morate provjeriti svaku zvijezdu i svaki potencijalno naseljiv planet. Sljedeći će korak biti potražiti nekakav dokaz postojanja bilo kakvog oblika života na tom planetu koji se može iščitati iz spektroskopske analize atmosfere', kaže Jelić. Nije sasvim jasno koji su to tragovi i tu je ključno multidisciplinarno istraživanje. To ne mogu napraviti sami astrofizičari, u to treba uključiti i kemičare, biologe, geologe...

'Prvo i osnovno, najvažnije je otkriti planet koji ima neki trag života. Ne moraju to nužno biti biljke, životinje ili organizmi slični ljudima, dovoljno bi bilo da otkrijemo postojanje određenih vrsta bakterija', kaže Jelić. A što se tiče rezervnog planeta, u blizini imamo Mars, samo treba osmisliti način na koji ćemo useljenicima osigurati životne uvjete. Dalje od Sunčeva sustava će ići malo teže...