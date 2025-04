Ignoriranje koje može skupo koštati tvrtke: 'Papirnate mjere ne štite od ovih napada'

U posljednjih nekoliko godina svijest o kibernetičkim prijetnjama među hrvatskim tvrtkama je narasla, ali to ne znači da su svi poduzeli konkretne korake zaštite. Velike tvrtke, posebice u financijskom sektoru, uložile su značajne resurse u sigurnost, no manja poduzeća i dalje često podcjenjuju rizike.

'Jedan od najvećih problema je stav da su napadi rezervirani samo za velike korporacije, a u stvarnosti su napadači često usmjereni na manje subjekte zbog njihovih slabijih obrambenih mehanizama. Kibernetički napadi nisu teorije zavjere - oni se svakodnevno događaju i mogu imati ozbiljne posljedice , od financijskih gubitaka do narušavanja povjerenja klijenata', istaknuo je Majhen.

Kontaktirali su s tim subjektima i obavijestili ih kako sumnjaju da je njihov sustav podložan kompromitiranju te tražili dozvolu za besplatno potvrđivanje te potencijalne ranjivosti.

To bi podrazumijevalo korištenje hakerskih alata koje ne smiju koristiti bez dozvole klijenta. Jasno su im dali do znanja da će im informacija biti dostavljena bez naknade i da će tu potencijalnu ranjivost trebati riješiti u suradnji sa svojim IT odjelima.

'Od 20 tvrtki i javnih servisa s kojima smo kontaktirali nismo dobili nijedan odgovor. Iako sam osobno u poduzetničkom svijetu već oko 30 godina, malo što me može iznenaditi. No moram priznati da ovakav eklatantan primjer zanemarivanja informacije koja bi im mogla uštedjeti velike probleme još nisam vidio', ispričao je Majhen.

Nakon inicijalnog šoka, dodao je, njihova je reakcija zapravo vrlo objašnjiva.

'Mislim da se radi o kombinaciji neodgovornosti i neugode. Kada otkrijemo ranjivost i prijavimo je, često se susrećemo s tišinom. Na neki način to je klasičan problem ignoriranja neugodnih vijesti – lakše je praviti se da problem ne postoji nego ga priznati i suočiti se s njim', pojasnio je.