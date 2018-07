I Chrome dobiva novi izgled - pogledajte što su nam pripremili

Korisničko sučelje za web preglednik Chrome, koje već godinama nije mijenjano, moglo bi dobiti ušminkani novi izgled od 2. rujna ove godine.

Material Design skup je smjernica za dizajn koje je Google predstavio 2014. godine. Temelji se na 'karticama' korištenim u Google Now, posuđenim iz novina i tipografije. Nastoji oponašati fizičke elemente u virtualnom okruženju uz pomoć rubova i sjenki koje daju dubinu. Od Androida 5.0 postupno se širi po svih Googleovim aplikacijama i uslugama.

Korisničko sučelje za web preglednik Chrome već godinama nije mijenjano. Možete ga do određene mjere izmijeniti pomoću tema iz trgovine Chrome Web Store, no to su tek kozmetičke promjene pozadinskih boja za ključne elemente. To što se Material Design pojavio u izdanju Canary znači kako se Google približio stabilnom izdanju novog korisničkog sučelja.