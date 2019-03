Hubble je uhvatio nevjerojatan prizor: Komet s dva repa

Američko-europski svemirski teleskop zabilježio je vrlo neobični prizor - masivni komet koji se polako raspada te putujući svemirom iza sebe ostavlja dva duga traga tvari

Zahvaljujući produljenoj analizi Gaulta 6478, NASA i ESA su pomoću Hubblea otkrili razlog - Gault se doslovno okretanjem raspada u sitne komadiće. 'Ovakav prizor samouništenja je zbilja rijedak' rekao je astronom iz ESA-e Olivier Hainaut. 'Aktivni i nestabilni asteroidi poput Gauta mogu se prepoznati tek sada zahvaljujući novim teleskopima koji promatraju cijelo nebo', nastavio je.

Hainauti njegove kolege diljem svijete rezultate istraživanja dostavili su časopisu Astrophysical Journal Letters koji ga je prihvatio za buduće izdanje.

Gault 6478 okreće se zahvaljujući sunčevom svjetlu. Ono nas kada izađemo iz kuće grije, no nipošto nije dovoljno jako da nas doslovno gurne. Kada ste u vakuumu, situacija je drukčija: trenje ne postoji, a objekti koji kruže oko zvijezde mogu to nesmetano raditi milijunima godina. Čak i predmeti napravljeni ljudskom rukom, poput tankih reflektivnih ploča, mogu primiti toliko sile da pomaknu vozilo kroz prazninu svemira. Znanstvenici na zemlji ovaj neobični efekt će pokušati emulirati emulirati uz pomoć vrlo moćnih laserskih zraka kojima će sićušne svemirske brodove ubrzati do brzine bliske brzini svjetlosti.

Ovaj efekt, također poznat kao YORP-efekt opisuje fenomen tijekom kojeg svjetlo neravnomjerno udara u asteroid ili dio površine stijene. Zbog različitih značajki različitih materijala, svjetlo jedan dio 'gura' brže od drugog, uzrokujući rotaciju. Ovo vremenom može uzrokovati toliko veliku brzinu rotacije da će se svemirski kamen okretan suncem doslovno raskomadati.