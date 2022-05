Huawei: Uvođenje tehnologije u obrazovanje nužno kako bi se umanjio digitalni jaz

Na Huawei Digital Talent Summitu prezentirano je istraživanje o digitalnim vještinama koje je pokazalo da će hibridno učenje uskoro postati novo normalno u obrazovanju

U uvodnom dijelu su se obratili Stefania Giannini, pomoćnica glavnog ravnatelja UNESCO-a za obrazovanje i Vincent Peng, direktor odbora i viši potpredsjednik Huaweija.



Stefania Giannini istaknula je kako je tehnologija pokretala inovacije u vrijeme kada je svijet pogodila pandemija i bilo je očekivano da će tehnološka industrija napredovati: 'Sada moramo uložiti dodatan napor kako bismo premostili globalni digitalni jaz i integrirali rješenja temeljena na ICT sustavima u programe visokog obrazovanja. Ovo je ključno ne samo za zaposlenje diplomiranih studenata, već digitalna tehnologija može doprinijeti i otvorenijim, fleksibilnijim i povezanijim ekosustavima visokog obrazovanja.'



Prema podacima UNESCO-a, 262 milijuna djece i mladih ne ide u školu, a šest od deset djece nisu usvojili osnove pismenosti i matematike nakon nekoliko godina školovanja. Nadalje, čak 750 milijuna odraslih je nepismeno.



Vincent Peng pozvao je sveučilišta, korporacije i vlade da zajedno rade na održivoj budućnosti: 'Digitalna tehnologija ima potencijal rebalansiranja svjetskih obrazovnih resursa. Trebali bismo iskoristiti digitalnu tehnologiju kako bismo izgradili otvoreniji i živahniji obrazovni sustav sa više međusobne suradnje.” Također je istaknuo Huaweijeve ključne inicijative za razvoj talenata čiji je cilj premostiti digitalni jaz. „Huawei surađuje sa sveučilišnim partnerima kako bi razvio tečajeve za stjecanje vrhunskih ICT vještina. Osnovali smo ICT akademije s gotovo 2000 sveučilišta diljem svijeta s ciljem osposobljavanja više od milijun ICT stručnjaka do 2024. godine. Nadamo se da ćemo poboljšati digitalnu pismenost podržavajući održivi rast društva i industrije.'



Huawei je 2008. pokrenuo projekt za mlade 'Seeds for the future' koji uključuje stipendije, natjecanja i obuku digitalnih vještina. U programu je do sada sudjelovalo više od 1,54 milijuna ljudi iz više od 150 zemalja.