Vrijeme je da napravite najbolje fotografije uz pomoć pametnih telefona Huawei P serije

Prošli vikend smo pomaknuli kazaljke na satu za jedan sat unaprijed. To znači da dani duže traju, a kako smo već zakoračili u proljeće, imamo priliku uživati u dugim i sunčanim danima. Svi imamo više energije i motivacije za dodatne aktivnosti. Tražimo kafiće s terasama kako bi uživali u omiljenom društvu, odlazimo u parkove, a neki koriste preostale dane starog godišnjeg odmora za odlazak na more. Poanta svega je da smo nakon duge zime svi željni zabave i nezaboravnih trenutaka

P50 Pro

Osim što će plijeniti pažnju svojim dizajnom, svi će se htjeti fotografirati vašim P50 Pro zahvaljujući naprednom sustavu kamera. Novim P50 Pro modelom predstavljen je prvi Dual-Matrix sustav kamere čije značajke omogućuju fotografije i snimke pune detalja i boja, čak i u uvjetima slabog osvjetljenja, pa je uređaj idealan za stvaranje lijepih uspomena tijekom dugih ljetnih dana i noći. Uređaj sadrži i prvi Periscope zoom objektiv koji će napraviti fotografije visoke razlučivosti pri maksimalnoj udaljenosti zuma do 100x. Bilo da se nalazite u šumi, na plaži ili u gradu, te želite uhvatiti nešto u daljini, P50 Pro će vam omogućiti jasnu i oštru fotografiju s velike udaljenosti. Štoviše, uređaj je opremljen nadograđenom tehnologijom XD Optics koja pruža bolju jasnoću fotografija, pa će i fotografije stvorene na partiju, ili prilikom fizičkih aktivnosti, zahvaljujući XD Optics s AIS stabilizacijom, ostati čiste i zadržati sve detalje. P50 Pro je pametni telefon za sve one koji vole bilježiti lijepe trenutke, a standardna kamera pametnog telefona im nije dovoljna. To dokazuje i DxOMarkova ocjena kojom je P50 Pro smješten na vrh ljestvice pametnih telefona s najboljim mobilnim kamerama.