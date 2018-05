Htjeli vi to ili ne, Facebook vas obilježava kao liberala ili konzervativca

Vaši podaci s Facebooka kompanijama olakšavaju serviranje reklama koje se podudaraju s vašim interesima, no malo tko zna da vaše ponašanje na društvenoj mreži odaje i vaše političko opredjeljenje

Nakon fijaska s Cambridge Analyticom, malo tko više na isti način gleda na Facebook. Kako stvari stoje, poznata društvena mreža obraća pažnju i na vaše političko opredjeljenje - htjeli vi to ili ne. Način na koji oni to rade je 'sakupljanjem informacija koje korisnik daje izravnim unosom i drugim aktivnostima'. Drugim riječima, bili vi konzervativni ili liberalni, Facebook će to zapamtiti pisali vi o tome ili ne.

Prvo odite na vrh stranice ' ad preferences' i tamo pronađite ' your interests '. Ovi interesi su grupirani u kategorije na samom vrhu. Kako biste pronašli politički izbor kliknite na ' more' te izaberite ' Lifestyle and Culture' . Tamo pronađite kategoriju vezanu uz političku stranku i tapnite na X kako biste ju izbrisali. Nemate nikakve političke oznake? Smatrajte se sretnima.

Odite na facebook.com/ads/preferences i pogledajte pod ' Your Information' . Kliknite na Your Categories kako biste vidjeli kategorije koje Facebook koristi za ciljano reklamiranje. Pronađite kategoriju koja počinje sa US Politics i završava političkim opredjeljenjem koje vam je dodijelio Facebook. Kako biste izbrisali kategoriju, pređite mišem iznad nje i kliknite na X .

Mobilni uređaji

1. Pronađite postavke za reklame

Uđite u aplikaciju Facebook i tapnite na ikonu s tri crte na donjem desnom dijelu ekrana. Skrolajte do dna i izaberite 'Settings and Privacy' te nakon toga na 'Privacy Shortcuts'. Konačno, tapnite na 'More settings' i odskrolajte sve do stavke za reklame, odnosno 'ads'.

2. Pronađite oznaku unutar vaših informacija

Nakon što uđete u 'ad preferences', tapnite na ikonu Your Information. Na idućem ekranu skrolajte do vaših postavki u kategoriji 'Your Categories' i tapnite na ikonu 'Review and Manage Your Categories' (pregledajte i podesite svoje kategorije). Skrolajte sve do oznake za političko opredjeljenje. Tamo tapnite na tri točke na desnoj strani i nakon toga tu kategoriju izbrišite.