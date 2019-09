HTC objavio cijenu i značajke najnovijeg uređaja za virtualnu stvarnost

Novi modul proširuje funkcionalnost uređaja Vive Cosmos za postojeće korisnike sustava Vive s baznim stanicama i upravljačima

Dodaci

Zahvaljujući modularnom dizajnu objektiva, Vive Cosmos je dizajniran s nadolazećim dodatnim priborom. Prvi službeni 'modul' je Vive Cosmos za vanjsko praćenje - namijenjen onima koji žele nastaviti s uporabom svojih postojećih baznih stanica Lighthouse za scenarije praćenja te koji također žele iskoristiti radne značajke sustava. Modul je kompatibilan s baznim stanicama, podržava Viveov ekosustav periferne opreme uključujući Vive Tracker, a bit će dostupan tijekom prvog tromjesečja sljedeće godine.

Što dolazi u kutiji?

Za sve koji prednaruče uređaj prije 2. listopada u svojoj će kutiji dobiti kod za preuzimanje 12-mjesečne pretplate na Viveport Infinity. Viveport Infinity pruža neograničen pristup stotinama aplikacija, igara i videozapisa iz područja virtualne stvarnosti, kao što su Fisherman’s Tale, Fujii i Ninja Legends, zajedno s videozapisima brandova poput GoPro, Discovery Channel i Animal Planet. Zajedno s predstavljanjem Vive Cosmosa, Viveport Infinity dodavat će nove naslove, kao što su Doktor Who: The Edge of Time by Maze Theory, Eleven Eleven by Syfy, Battlewake by Survios; Gloomy Eyes by Atlas V, Swords of Gargantua by Yomuneco i Gumi te MLB Home Land Derby by MLB.