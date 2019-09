Novo geološko istraživanje otkrilo je pravi razlog izumiranja dinosaura

Pomnom analizom kamenja pronađenog duboko unutar kratera nastalog uslijed udara masivnog asteroida, znanstvenici su uspješno rekonstruirali kataklizmički događaji koji su se odvili nakon eksplozije

Ako pitate znanstvenike, glavni razlog zašto više ne postoje dinosauri leži u udaru asteroida koji je prije 66 milijuna godina udario u Zemlju. Pitanje je, doduše, koji je točan redoslijed događaja koji su doprinjeli izumiranju nekadašnjih vladara Zemlje. Prema rezultatima najnovijeg istraživanja objavljenog u Proceedings of the National Academy of Sciences, glavni uzrok bilo je globalno zahladnjenje.

Uslijed udara asteroida Chicxuluba, stijene promjera oko 9.7 kilometara, požari su se proširili područjem od stotina kilometara, nastao je cunami viši od jednog kilometra, a atmosfera se napunila milijardama tona (!) sumpora. Rezultat je bio dugoročni sumrak koji je ohladio planet i dinosaure osudio na izumiranje. Prema Seanu Gulicku, glavnom autoru istraživanja, dinosauri su se prvo spržili i onda smrznuli.

Pažljivo istraživanje

Znanstvenici koji su istraživali rezultate udara proveli su studiju dubokog promatranja kratera Chicxuluba, što nije lak zadatak. Kao prvo, riječ je o području duboko ispod morske površine Meksičkog zaljeva, a kao drugo - krater ima promjer oko 19 kilometara. Gulick i kolegica Joanna Morgan sakupili su uzorke kamenja iz dijela kratera u kojem su stijena i krhotine pale odmah nakon udara asteroida - kamenje koje se do prije dvije godine nije niti sakupilo niti detaljno analiziralo. Gulick i Morgan su iduće tri godine proveli analizirajući uzorke kako bi geološki rekonstruirali događaje koji su se odvili nakon udara te su rezultate istraživanja objavili u gore spomenutom znanstvenom radu.

Manje od jedne minute nakon udara asteroid je prorovao 161 kilometar u oceansko dno, stvorivši uzavrelu rupu punu rastopljenog kamena i vrućeg plina. Sadržaj ovog užarenog kotla nakon toga je ispaljen prema gore, stvorivši oblak dima veličine prosječne planine. Dim se spustio nakon nekoliko minuta te nataložio u obliku rastopljene lave i kamenja koje je stršalo iz mora. Užarene vrhove prekrilo je još kamenja, komada spaljenog tla i ugljena kojeg su nakupili masivni oceanski valovi.