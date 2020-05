Ivana Beli Oštarčević, Ivan Runje i Antonijo Nikolić su mlada i agilna ekipa Hrvatskog Telekoma koja se ne boji izazova. Oni su predstavnici novog načina rada u manjim i bržim timovima, koji end-to-end vode projekte koje testiraju na tržištu i poboljšavaju u realnom vremenu. Pozivaju vas da im se pridružite ako imate iskustva i ideja te svoja znanja umijete prenositi na mlađe od vas

'Sa svojim timom pokrenuo sam modernizaciju IT ekosustava , a u HT-u sam nepuna tri mjeseca', kaže Antonijo, dodajući da je preuzeo vođenje Odjela za razvoj programskih rješenja informacijskih sustava; IT Software Engineering Departmenta, ako vam je informatički rječnik razumljiviji i draži.

'S našim arhitektima i tehničkim voditeljima radim na strategiji modernizacije naših sustava i našeg načina razvoja softvera', otkriva Antonijo i najavljuje pokretanje niza zanimljivih razvojnih projekata. Glavni je zadatak uvođenje agilne organizacije poslovanja.

'Moja je uloga primarno vezana uz ekipiranje agilnih timova s developerima, solution arhitektima i technical leaderima', kaže Antonijo, dodajući da traga za pojačanjima na tržištu. Cilj mu je ojačati interni razvoj.

'Došao sam uoči koronakrize i potresa i impresioniralo me to kako se firma brzo prilagodila okolnostima. Skoro kompletan IT doslovno je preko noći počeo raditi od kuće, a da se to uopće nije osjetilo u poslu', kaže Antonijo, a i sam uglavnom radi od doma. Njegov je radni dan ispunjen sastancima, zapravo video i telefonskim pozivima, intervjuima i upoznavanjima s kolegama.

'HT je velik, a ja sam ipak tek nedavno došao. Stigao sam u vrijeme velikih organizacijskih promjena. Biti dio toga doista je zanimljivo. Okruženje je vrlo dinamično i nikad nije dosadno, a ljudi s kojima radim izuzetno su motivirani, stručni, otvoreni...', ističe Antonijo.

Biti agilan znači raditi bolje

Stručnjake traži i Ivan Runje, direktor Telco i TV proizvoda. Od njih želi složiti male, autonomne timove koji će upravljati proizvodima o kojima će se brinuti. Imat će zajamčenu autonomiju i vlasništvo nad njima kako bi bili što brži i efikasniji u unapređenju postojećih i kreiranju novih proizvoda.