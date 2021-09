Hrvatski Telekom osvojio Ookla i umlaut nagrade za najbolju mobilnu mrežu

Treći put zaredom mobilna mreža Hrvatskog Telekoma potvrđena je kao najbolja te je osvojila Ookla® Speedtest Awards™ nagrade za 'Najbolju mobilnu mrežu' (Best Mobile Network), 'Najbržu mobilnu mrežu' (Fastest Mobile Network) i za 'Najbolju mobilnu pokrivenost' (Best Coverage Award) u Hrvatskoj. Također, Hrvatski Telekom je po četvrti put dobitnik umlautovog 'Best in Test' priznanja za najbolju mobilnu mrežu

Testovi koje pokreću sami korisnici na Ookla Speedtest® platformi besplatni su, a korisnici testiraju mrežu putem koje pristupaju internetu u stvarnom okruženju i na vlastitim uređajima, što daje najbolji uvid u njihovo korisničko iskustvo. Ookla analiza obuhvaća rezultate 318.477 testova samih korisnika na mobilnim aplikacijama Speedtest iOS i Android, kao i rezultate više od 106 milijuna skeniranja na 183.337 lokacija, svih mobilnih operatora u Hrvatskoj, tijekom prve polovice 2021.

Rezultati potvrđuju kako Hrvatski Telekom ima najbolju i najbržu mobilnu mrežu te najbolju mobilnu pokrivenost u Hrvatskoj. Analiza pokazuje kako je Hrvatski Telekom zabilježio ukupan Speed Score™ rezultat od 83,42 (u usporedbi sa 70,71 u 2020. godine), što znači i da je kvaliteta usluge za krajnje korisnike bila značajno bolja nego 2020. godine. Detaljna umlaut analiza temelji se na 44,4 milijuna uzoraka koje je prikupilo 16.800 korisnika diljem Hrvatske u razdoblju od šest mjeseci, od siječnja do lipnja 2021. godine. U usporedbi s prethodnom godinom, ukupan rezultat Hrvatskog Telekoma bolji je za čak 35 bodova. Uz nagradu 'Best in Test' koju je osvojio po četvrti put, Hrvatski Telekom postigao je i najbolje ocijenjenu širokopojasnu pokrivenost i najveću brzinu preuzimanja, čime je dodatno ojačao svoju vodeću poziciju na tržištu.