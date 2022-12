Hrvatski stručnjaci sudjelovali u izradi međueuropske kvantne komunikacijske mreže, hakeri joj ne mogu baš ništa

Potvrdu uspjeha prve javne demonstracije međueuropske kvantne komunikacijske mreže, koju je tijekom ministarskog sastanka G20 u Trstu uspostavila skupina znanstvenika ostvarivši kriptiranu komunikaciju između Italije, Slovenije i Hrvatske, upravo je objavio ugledni znanstveni časopis Advanced Quantum Technologies. Ovaj rad znanstvena je potvrda postignuća kvantne komunikacije između tri države prvi put u svijetu, u kojem su povijest ispisali i hrvatski znanstvenici i stručnjaci

'Uspješnom realizacijom ovog pothvata postavili smo temelje za realizaciju kvantne infrastrukture u Republici Hrvatskoj (RH) dok je na razini Europske unije (EU) ovaj eksperiment postavio kamen temeljac za širu europsku kvantnu komunikacijsku mrežu – EuroQCI - i to u okviru glavnih programa EU-a Digitalna Europa te programa Connect Europe Facility', navodi dr. sc. Mario Stipčević, voditelj Laboratorija za fotoniku i kvantnu optiku na IRB-u, jedan od koordinatora demonstracije u Hrvatskoj i koautor rada.

'Pretpostavimo da netko pokuša presresti ovu vrstu komunikacije. U tom slučaju on biva trenutno otkriven, i prije nego što je došao do podataka koje je želio ukrasti, a upravo to jamči maksimalnu zaštićenost podataka i komunikacije', objašnjava dr. sc. Martin Lončarić, koautor rada, koji je uz dr. Stipčevića koordinirao ovim aktivnostima u Hrvatskoj. Dr. Lončarić je istaknuo kako je upravo u svrhu zaštite vlastite sigurnosti i tehnološke neovisnosti Europska komisija odlučila da, u okviru programa Europske kvantne infrastrukture - EuroQCI - kojem se među prvima pridružila i Hrvatska, u sljedećih deset godina izgradi mreža ultrasigurnog 'kvantnog interneta'.

EuroQCI će, kao jedan od glavnih stupova nove strategije kibernetičke sigurnosti EU-a za naredna desetljeća, poboljšati europski digitalni suverenitet i industrijsku konkurentnost.

Uspostava kvantne mreže između tri zemlje, Italije, Slovenije i Hrvatske – a koja je opisana u ovom radu – preteča je budućeg EuroQCI-a. Uspostavljena mreža stabilno je povezivala Trst s Rijekom putem namjenske 100-kilometarske optičke veze te s Ljubljanom preko pouzdanog čvora u Postojni. Konačno, mreža je korištena za prvu svjetsku javnu demonstraciju kvantne komunikacije 5. kolovoza 2021. u Trstu, na sastanku zemalja članica skupine G20.