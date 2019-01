Hrvatska ekonomistica koja rastura na prestižnom institutu otkrila nam je što možemo naučiti od Švicaraca, a po čemu je Hrvatska ipak bolja

Švicarski federalni institut za tehnologiju (ETH Zurich) je rangiran u top 10 najboljih sveučilišta na svijetu, a u njegovoj domeni djeluje i institut za istraživanje voda, na kojem posljednjih sedam godina radi Ivana Logar. Ova Zagrepčanka spojila je interes prema ekonomiji s onim prema pitanjima okoliša, a za tportal govori o životu u Švicarskoj, profesionalnim planovima i mogućnostima razvoja naše zemlje

Definitivno u manjoj mjeri nego u Hrvatskoj, no velika tema su migranti. Nezaposlenost u Švicarskoj je tek tri posto i u biti država ovisi o stranoj radnoj snazi, no na jednom referendumu većina se izjasnila protiv većeg dolaska stranaca, tako da je taj sukob uvijek u žarištu javnosti.

Energetika je ogromna tema o kojoj se uvijek govori zbog toga što Švicarska preko 30 posto električne energije trenutno dobiva iz nuklearnih elektrana, a nakon Fukushime odlučili su ih sve zatvoriti do 2035. godine. Stoga se postavlja pitanje kako će se ta energija nadomjestiti, a jako velik novac uložen je u znanost kako bi se došlo do nekih odgovora. Mnogo se radi na energetskoj efikasnosti i sve nove zgrade troše vrlo malo energije.

Na vašem smo predavanju imali prilike čuti o visokoj osviještenosti Švicaraca o pitanjima okoliša. Kako biste ocijenili stanje u Hrvatskoj?

Hrvatska ima preče probleme od primjerice mikrozagađenja i, nažalost, nema toliko novca koji bi se mogao uložiti u zaštitu okoliša. Mnogo je područja na kojima bi se moglo raditi, no za to mora postojati i politička volja. Suradnje s hrvatskim znanstvenicima trenutno nema, no to je uvijek otvorena opcija. Lani sam s kolegicom s PMF-a radila na prijedlogu projekta o urbanim potocima u Zagrebu, no priča nije zaživjela zbog nedostatka financija. Međutim, nismo još u potpunosti odustale od zajedničkog projekta.

Vruća tema u Hrvatskoj trenutno je obrazovanje. Kakva je ocjena sustava iz vaše perspektive?

Već sam 15 godina vani pa ne znam koliko se sustav promijenio. No znam da do ove godine nije postojao studij ekonomike okoliša, dok na godišnjem znanstvenom skupu iz ekonomike okoliša sudjeluje i do 1000 znanstvenika iz cijele Europe. A to je samo dio onih koji se bave ovim područjem znanosti. Vjerujem da interes za to zanimanje postoji i u Hrvatskoj.

Kakvi su vam daljnji planovi, što biste još voljeli napraviti?

Dugoročni plan i sljedeći korak u karijeri bila bi pozicija sveučilišnog profesora. Kratkoročno, htjela bih još usavršiti njemački jezik, a i učenje lokalnog dijalekta, švicarskog njemačkog, bilo bi korisno. Voljela bih ostvariti suradnju s hrvatskim znanstvenicima i jednog dana imati znanstveni projekt i u Hrvatskoj. Također se nadam da će se više mladih u Hrvatskoj opredijeliti za studij ekonomike okoliša jer smo zemlja bogata prirodnim resursima koje je potrebno adekvatno zaštititi da bi ih mogle koristiti i buduće generacije.