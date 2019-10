Hoće li novi iPhone zbilja donijeti preokret koji se dugo čeka?

Ako je vjerovati prognozama i glasinama, iduća generacija Appleovih pametnih telefona postavit će temelje za budući smjer u kojem će ta tvrtka krenuti, moguće i cjelokupna industrija smartfona za njim

Nova serija Appleovih pametnih telefona donijela je poboljšanja u odnosu na prethodna izdanja, naročito kad su kamere i općeniti rad uređaja u pitanju. Ali, nije to bio veliki korak naprijed. Za to ćemo, čini se, trebati pričekati do iduće godine.

Očekuje se kako će modeli koje jabučari pripremaju za 2020. godinu biti opremljeni tehnologijama i značajkama ambicioznijima od pukog snimanja fotografija pri slabijoj rasvjeti. Ako je vjerovati prognozama i glasinama, postavit će temelje za budući smjer u kojem će Apple krenuti, moguće i cjelokupna industrija smartfona za njim.