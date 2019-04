Pet načina kako prebaciti podatke s osobnog računala na Android

Često trebate prebaciti podatke sa stolnog računala ili prijenosnika na vaš smartfon? Evo kako to možete učiniti

Korisnički računi u računalnom oblaku

Korisnički račun pri, primjerice, Googleu daje vam pristup do 15 gigabajta memorije za pohranu u računalnom oblaku, putem aplikacije Google Drive. Taj prostor možete upotrijebiti za prebacivanje podataka s računala na pametni telefon i obrnuto.

Trebat ćete instalirati aplikaciju Google Drive na svoje računalo. Alternativno, možete upotrijebiti Dropbox, Microsoft Drive ili drugi sličan servis.

Što god koristili, trebat ćete se ulogirati. Na Driveu potom odaberite Back up all file types i kliknite na Next. U idućem prozoru odaberite pri dnu Advanced Settings pa zatim Sync My Drive to this computer i potom OK. Tako ćete napraviti Google Drive mapu na svom računalu, u kojoj će se sve sinkronizirati s vašim korisničkim računom na Driveu.

Kako biste prebacili datoteke na svoj smartfon stavite ih u mapu Drive. Otvorite aplikaciju na svom smartfonu i naći ćete ih tamo nakon sinkronizacije.

Imajte pritom na umu kako datoteke prikazane u aplikaciji na smartfonu nisu pohranjene na uređaju već ćete ih trebati preuzeti ako ih želite koristiti.

Kako biste to izbjegli, na raspolaganju su vam dvije opcije. Odaberite datoteku i potom iz izbornika odaberite jednu od dvije opcije:

Make available offline . Ova će opcija preuzeti datoteku kako biste ju mogli pogledati offline. Sve izmjene bit će unešene idući put kad se spojite s internetom i sinkronizirate.

. Ova će opcija preuzeti datoteku kako biste ju mogli pogledati offline. Sve izmjene bit će unešene idući put kad se spojite s internetom i sinkronizirate. Download. Ova će opcija stvoriti kopiju datoteke u mapi Downloads koju možete otvoriti odgovarajućom aplikacijom, ali koja neće biti sinkronizirana.

Aplikacije za e-poštu i poruke

Slanje datoteka samome sebi nije najučinkovitiji način rješavanja problema prijenosa datoteka s laptopa na smartfon, ali može poslužiti ako vam ništa drugo nije dostupno. Dobro je za brzo dijeljenje datoteka, ali ste ograničeni na 25 megabajta, koliko maksimalno može biti velik privitak u Gmailu. Ako trebate nešto veće, pogledajte servise kao što su WeTransfer ili iskonov Jumbo.