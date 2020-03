Grenland i Antarktika ubrzano ostaju bez leda: Ugroženo čak 400 milijuna ljudi

Grenland i Antarktika reagiraju na klimatske promjene na nešto drukčije načine. Gubitak leda na Južnom polu rezultat je otapanja zbog toplijeg oceana koji otapa rubove leda. Na Sjevernom polu dodatni je faktor i otapanje površinskog leda zbog toplijeg zraka

'To nije dobra vijest', kaže profesor Andrew Shepherd sa sveučilišta Leeds u Velikoj Britaniji. 'Danas ledene ploče pridonose trećini porasta razina mora dok je njihov doprinos 1990. bio prilično mali - oko pet posto. To ima važne implikacije za budućnost, za poplavljivanje obalnog područja ili za eroziju.'

Grenland i Antarktika izgubili su 6,4 bilijuna tona leda od 1992. do 2017. To je bilo dovoljno da se poveća razina mora u svijetu za 17,8 milimetara.

Tim znanstvenika analizirao je mjerenja na polovima izvedena iz zraka u protekla tri desetljeća. Radi se o satelitima koji su pratili promjenu volumena, kretanje i težinu ledenih ploča. Ključan je zaključak znanstvenika da brzina nestanka leda odgovara gornjoj granici očekivanja u usporedbi s modelima koje je koristio Međuvladin panel za klimatske promjene (IPCC) kao referentno tijelo u svijetu.

Prema procjenama panela iz 2014. simulacije globalnog porasta razina mora tada su upućivale na srednju vrijednost od 53 centimetra do 2100. No novo istraživanje upućuje na pesimističnije podatke i po njemu bi do kraja stoljeća porast razine mora bio 17 centimetara veći nego što je pokazao izračun IPCC-a.