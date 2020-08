Google vas opet želi snimati, ali za to traži vaše odobrenje

Najnovija zamršena poruka koja je nekim korisnicima Googleovih usluga stigla u kaslić tiče se snimanja i pohranjivanja njihovog glasa

Google se polako vraća anonimnom pohranjivanju zvučnih zapisa koje zaprimi od svojih korisnika, no prije nego što to napravi, traži vašu dozvolu. Upravo zato hrpa korisnika njihovih usluga ovih bi dana trebala dobiti poruku koja objašnjava upravo to. Google želi znati dopuštate li mu da vas nastavi snimati kako bi poboljšao svoje sustave te upravo tom porukom pokušava svima pojasniti o čemu priča.

Poruka bi trebala stići u kaslić svakoga tko koristi glasovne Google proizvode poput Google Mapsa i Google Assistanta. 'Kako bi vam pružili nadzor nad postavkama snimanja vašeg glasa, isključili smo ga kako bismo vam pružili dovoljno vremena da pročitate ažurirane informacije o usluzi. Posjetite svoj Google profil kako biste pročitali uputstva i omogućili snimanje zvuka ako to želite' piše u službenoj email obavijesti.