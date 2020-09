Google Maps imat će novu značajku, a tiče se - koronavirusa

Novi sloj popularne aplikacije za navigaciju mogao bi biti koristan svima koji planiraju putovanje

Nakon što ga uključite pokazat će se oštrije linije razgraničenja između američkih saveznih država i posebno označena žarišna područja, temeljem podataka koje Google, izgleda, preuzima iz Wikipedije, New York Timesa, Sveučilišta Johns Hopkins i Brihanmumbai Municipal Corporation.

Nova značajka mogla bi biti korisna svima koji planiraju putovanje. U prvoj fazi bi mogla biti dostupna samo u Sjedinjenim Državama.



Nije poznato kad će biti službeno predstavljena i upogonjena, kao ni da li će se to doista ikad i dogoditi, piše Make Use Of. Naime, čini se kako je trenutno tek u fazi testiranja.