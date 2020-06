Google ima novi sustav logiranja koji bi nam mogao olakšati život

Cilj nije samo omogućiti brže logiranje i izbjeći unos podataka u obrasce na uređajima s operativnim sustavom Android, već to učiniti jednim kuckanjem

Naravno, već se sad možete logirati pomoću korisničkog računa pri Googleu kako bi izjegli popunjavanje obrazaca. Ovo je tek korak dalje u istom smjeru.

Pošto ste već logirani u vaš uređaj s Androidom, Google će to upotrijebiti umjesto da svaki put traži unos podataka kad se nađe u kontaktu s aplikacijama drugih dobavljača.

Koliko je to sigurno, pitate se? U Googleu su razvili pozadinski sustav nazvan Block Store, koji aplikacijama omogućava stvaranje sigurnosnog tokena povezanog s vašim korisničkim računom, a kojeg će koristiti za logiranje. Neće, dakle, negdje pohranjivati vašu lozinku u tekstualnom obliku.

Ali, to ne znači kako rizik ne postoji. Dapače, na određeni je način veći nego dosad jer zlonamjerni haker mora provaliti samo u vaš korisnički račun kako bi mogao ući u sve s njime povezane aplikacije. No, to je i sad moguće izvesti, piše Next Web.