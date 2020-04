Zahvaljujući dramatičnom sniženju prometa i korištenja fosilnih goriva, nusprodukt opasne zaraze je i osjetno čišći zrak - i to na globalnoj razini

Ovaj kemijski spoj u najvećoj mjeri proizvode vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem, industrijska postrojenja i termoelektrane. Manje automobila pogonjenih fosilnim gorivima na cestama tako je rezultiralo manjim zagađenjem okoliša, no to je problem koji je moguće riješiti i nakon što pandemija prestane, naglašavaju u udruzi Strujni krug koja okuplja vozače električnih vozila u Hrvatskoj.

Početkom ožujka NASA je objavila satelitske snimke koje pokazuju ogroman pad zagađenja na nebu iznad Kine, a sličan primjer čišćeg zraka tijekom globalne pandemije koronavirusa dolazi i iz ostalih pogođenih dijelova svijeta. Naime, tech portal Earther napravio je usporedbu količine dušikovog dioksida u zraku u SAD-u u siječnju i ožujku koja je pokazala da je smanjenjem gospodarskih aktivnosti došlo do pada njegove količine u zraku.

'Globalna pandemija koronavirusa pokazala je da bi zrak mogao biti znatno čišći kada bismo u većoj mjeri usvojili električna vozila s obzirom na to da njihovim radom ne dolazi do oslobađanja opasnih kemijskih spojeva. Njihov broj na prometnicama širom svijeta raste, no uz poticaje za kupnju električnih vozila, još je važnije da se paralelno razvija i pripadajuća infrastruktura, što se u najvećoj mjeri odnosi na punionice', izjavio je Hrvoje Prpić, predsjednik udruge Strujni krug.



Cilj Strujnog kruga je promicanje zajednice električnih automobila te promjena zakonskih okvira u Hrvatskoj kako bi se tvrtkama olakšao razvoj projekata vezanih uz tehnološku podršku električnih automobila.



Njihovoj inicijativi već se priključio Hrvatski Telekom, a zajednički cilj je izgradnja bolje infrastrukture za punjenje električnih automobila u gradovima, čime bi se potencijalnim kupcima olakšala odluka o nabavi električnog vozila.



Udrugu Strujni krug osnovali su Hrvoje Prpić, osnivač HGspota i suosnivač Hrvatske mreže poslovnih anđela, Saša Cvetojević, poslovni anđeo, uspješni poduzetnik i investitor te Maja Jelisić Cooper, poduzetnica, direktorica i suosnivačica Klasik TV-a.