Gamepires na Game Changeru: Za proboj na svjetsko tržište potrebna je neumoljiva upornost

SCUM je, podsjećamo, dijelom survival igra, dijelom imerzivna simulacija - svi igrači se, pored opreme, razlikuju po metabolizmu i fizičkoj spremi, što znači da moraju čak paziti što jedu. 'Odlučili smo napraviti taj dodatni korak zato što smo vjerovali da će to proraditi. Prvo nam se to činilo kao zgodan projekt koji će privući pažnju investitora i gejming publike, no kad smo igru stavili na Steam i iz malog radnog prostora od 140 kvadratnih metara gledali kako zarađuje milijunske iznose, stala nam je knedla u grlu i shvatili smo da to ne može biti samo projekt koji ćemo korektno odraditi, već koji će nam diktirati politiku u firmi sljedećih nekoliko godina.'

Razvoj koji je diktirao uvjete

Gamepires je, naime, tijekom razvoja SCUM-a više puta povećavao broj zaposlenih te je, kaže Levenski, u nekoliko navrata tim radio sedam dana tjedno, uz prehranu naručenim pizzama, a tada su naučili nekoliko vrlo važnih stvari.

'Kao prvo, moraš si jasno definirati prioritete. Svaki patch ne može biti samo patch. Ako dobro odradiš komunikaciju s publikom i predstaviš novi sadržaj kao nešto što kontinuirano nadograđuje tvoj proizvod, ne samo da ćeš dobiti korisne informacije od ljudi koji igraju igru, već ćeš time privući nove kupce.' Ovo je, nastavlja suosnivač Gamepiresa, svojevrsni dvosjekli mač, s obzirom na to da je igra koja se nalazi u ranom pristupu stalno dostupna za prodaju, što znači da sve nadogradnje moraju biti smislene i činiti je zanimljivom. 'S vremenom jednostavno shvatiš da se moraš koncentrirati na ono što je bitno i ono što gejmeri traže, rezati zavoje i jasno definirati svoje prioritete.'

'Na koncu, najveći uspjeh koji razvojni programer i tim mogu imati je biti ustrajan. Premda je razvoj igara iznimno težak posao, neminovno je da ćeš s vremenom naučiti sve više i više vještina, što će ti na koncu pomoći pri razvoju projekta.'

Gamepires je zahvaljujući SCUM-u privukao pažnju velikog distributera igara Jagex te ih je na 2022. i kupio. 'Svjesni smo koliko smo uspjeli postići i iznimno sam ponosan na napredak koji je napravio ovako mali tim ljudi', zaključio je Levenski.