[FOTO] Zbog otkrića fosfina zagolicala je maštu znanstvenika: Što znamo o Veneri, našoj tajnovitoj kozmičkoj susjedi

Venera je planet koji veličinom i putanjom oko Sunca vrlo sliči Zemlji. Unatoč tome, riječ je o jednom od najnegostoljubivijih svjetova našeg Sunčeva sustava

Vrijeme na Veneri je, ukratko, vrlo ekstremno. Atmosfera se kreće velikom brzinom - vjetrovi pri samom vrhu oblaka dosežu brzinu od 300 kilometara na sat , tako da im za jedan krug oko planeta trebaju četiri do pet dana. Kako bismo slikovitije usporedili naš planet i Veneru, valja naglasiti da se oblaci na njoj kreću 60 puta brže od brzine rotacije planeta , dok se oni na Zemlji kreću 10 do 20 posto brže . Letjelice opremljene ultraljubičastim senzorima pratile su kretanje oblaka. One su nam otkrile da se oblaci kreću suprotno od smjera rotacije Venere te da su najbrži u blizini polova.

Razlog zbog kojeg malo koji meteorit dolazi do površine leži u Venerinoj atmosferi, kao i u geološkoj aktivnosti koja, prema trenutnim saznanjima, uzrokuje brojne vulkanske erupcije koje se navodno odvijaju i danas. Što se topografije tiče, ima nekoliko uzvisina koje su velikom većinom vulkani ili vulkanskog podrijetla. U ranim danima radarskog promatranja rijetke uzvisine astronomi su povezivali s kontinentima na Zemlji, no suvremena istraživanja pokazuju da usporedba ne može funkcionirati, s obzirom na to da Venera nema ni približan broj tektonskih ploča. Ona ima nekoliko padina i kanjona, no oni su uglavnom rezultat vulkanske aktivnosti.

Znanstvenici su uvjereni da na izgled kamenite površine utječe i kisela atmosfera koja otapa tlo, pogotovo na većim visinama. Radari također nisu mogli prepoznati nijednu formaciju kamenja koja bi indicirala da je nekad tamo bilo leda. Atmosfera pokazuje izotopske dokaze da je u nekom trenutku ostala bez zapaljivih elemenata zbog agresivne erozije solarnim vjetrovima, što implicira da je nekad davno na površini možda bilo vode, no do danas nismo uspjeli pronaći nikakve dokaze za to.

Naš negostoljubivi susjed je zbog neobične atmosfere i geologije definitivno vrijedan pažnje. Dodamo li uz to mogućnost prisutnosti nekog oblika života, misteriji Venere mogu nam samo zagolicati maštu.

Jedna stvar je doduše sigurna, a to je da ćemo se morati još potruditi prije nego što otkrijemo sve njezine tajne.