[FOTO/VIDEO] Branson je bacio rukavicu: Deset najzanimljivijih stvari koje morate znati o turističkom letu na rub svemira

Richard Branson i njegov Virgin Galactic uspješnim su letom prema samom rubu svemira započeli eru svemirskog turizma, bacivši rukavicu u lice ljutitoj konkurenciji te pruživši superbogatim ljubiteljima adrenalina još jedan način na koji potrošiti stotine tisuće dolara

Na otprilike 15 kilometara visine Unity se odvojio od svog aviona nosača i započeo supersonični uspon, sve do 80 kilometara visine, koju su Sjedinjene Države utvrdile kao granicu svemira.

Richard Branson uspješno je poletio u svemir u letjelici VSS Unity, otvorivši sezonu turističkih letova u svemir za sve koji si to mogu priuštiti. Britanski bogataš i njegova raketna kompanija Virgin Galactic ovaj su premijerni let obavili 11. srpnja.

1. Raketni zrakoplov

SpaceShipTwo, zrakoplov dizajniran za velike visine, ne lansira se s platforme, već ga prema nebu vuče veći zrakoplov. Spuštanje je također puno sličnije običnim avionima - on raširi krila i pomoću otpora vjetra polako silazi prema pisti. Blue Originov New Shepard doslovno je raketa koja se s rampe lansira do visine oko 100 kilometara, tamo provodi neko vrijeme te se spušta prema tlu pomoću nekoliko padobrana koji joj olakšavaju pad.

2. Bestežinska panorama