Tko je krivac: Astronomi otkrili neobično podrijetlo tajnovitih kozmičkih radiovalova

Sve smo bliži otkrivanju misterija iza ritmičnih izboja kratkotrajnih radiovalova koji stižu iz naše galaksije, a znanstvenici tvrde da točno znaju i tko je 'krivac'

Skupina astronoma u travnju je otkrila kratki i moćan izboj radiovalova koji stižu iz svemira, a ubrzo nakon toga zaključili su da on stiže iz naše galaksije. Radilo se o najbližem kozmičkom izvoru kratkotrajnih izboja radiovalova do sad, prenosi The Verge.

Radiovalovi ove vrste nose ime kratkotrajni radiovalovi ili FRB (Fast Radio Bursts) te dolaze iz neopisivo moćne zvijezde 'živog mrtvaca' smještene u našoj galaksiji, piše u članku objavljenom u časopisu Nature. Ta 'zombi' zvijezda zove se neutronska zvijezda i radi se o super gustom ostatku kolabrirane zvijezde. Ova neutronska zvijezda, doduše, ima posebno ime - magnetar, a karakteristična je po iznimno moćnom magnetskom polju koje sadrži vrlo veliku količinu energije - dovoljno jaku da atomima promijeni oblik.

Ovaj magnetar, makar nije jedini u svemiru, znanstvenicima pruža vrlo detaljan uvid u podrijetlo kratkotrajnih radiovalova prije svega zato jer se zvijezda nalazi vrlo blizu Zemlje - na udaljenosti od svega 30.000 svjetlosnih godina.