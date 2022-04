Samsung pripremio pravu poslasticu: Uz određene modele pametnih telefona na poklon dobivate Galaxy Watch4 pametni sat

Uz inovativne značajke pametnog sata održavajte svoj well-being i usvajajte zdrave navike

Well-being u suvremenom životu donosi veliku važnost jer govorimo o pojmu koji se odnosi na pružanje različitih vrijednosti sebi, vlastitom zdravlju, ali i općenito kvaliteti života. Sukladno tome, nove tehnologije omogućile su nam pametne uređaje koji nam pomažu brinuti o zdravlju i usvajanju zdravih navika, a pri tome prvenstveno mislimo na pametne satove koji u korak s nama prate sve aktivnosti. Samsung Galaxy Watch4 pametni sat pokazao se kao savršen odabir koji u kombinaciji s Galaxy S21 FE 5G , Z Flip3 5G ili Z Fold3 5G donosi neograničene mogućnosti za ljubitelje zdravog načina života, ali i sve one koji žele kvalitetno ulagati u vlastiti well-being i zdravlje.

Pametni sat odlično funkcionira i s Galaxy pametnim telefonima poput Galaxy S21 FE 5G, Z Fold3 i Z Flip3 s kojima možete još efikasnije pratiti svoje zdravlje i napredak. Riječ je o pametnim telefonima koje karakterizira odlična kamera, izdržljiva baterija kao i sjajne performanse za uživanje u svim aktivnostima – od gaminga, društvenih mreža pa sve do gledanja omiljenih serija ili filmova, a razlika im je u samom dizajnu. Galaxy Z Fold3 i Z Flip3 vraćaju trend preklopnih telefona u modernom ruhu, dok Galaxy S21 FE 5G uz svoj Counter-cut okvir i elegantni dizajn postavlja potpuno novi. Dodatno, povezivanjem ovih pametnih telefona na Galaxy Watch4, možete sve informacije o vježbanju, aktivnostima i zdravlju pregledavati na većem zaslonu. U svakom trenutku i na bilo kojem uređaju možete saznati sve što vas zanima!

Samsung je pripremio pravu proljetnu poslasticu uz koju će vaša motivacija biti još veća! Uz kupovinu Samsung Galaxy S21 FE 5G, Z Fold3 ili Z Flip3 pametnog telefona na poklon dobivate Galaxy Watch4 pametni sat. Promocija traje u periodu od 10.03.2022. do 10.04.2022., a više informacija možete pronaći na linku .

Dodatno, Samsung je otvorio i novo Pop up prodajno mjesto u Zagrebu koje možete posjetiti sve do 31.05., a korisnici će moći isprobati i doživjeti cjelokupnu ponudu Samsung mobilnih uređaja, pametnih satova i tableta. Pop up prodajno mjesto nalazi se na Trgu Petra Preradovića 3, tako da dok šećete centrom glavnog grada možete lako izmjeriti krvni tlak, uključiti se u fitness bike zonu ili sudjelovati u nagradnom natječaju za najbrže posjetitelje s atraktivnim nagradama iz Galaxy S22 serije.