[FOTO] Isprobali smo Samsungov masivni monitor: Pogledajte dojmove o 49-inčnom Odysseyu G9

Kad govorimo o veličini monitora i njihovoj svrsi, vrlo rijetko volimo trpati uređaje u jednu fiksnu kategoriju. Ovaj masivni monitor iz Samsunga je, makar vrlo učinkovit za multitasking, zbog nekoliko ključnih faktora prije svega namijenjen užitku u videoigrama – pogotovo onima iz prvoga lica

Imerziju možemo postići na nekoliko načina, no jedan od najjednostavnijih za to definitivno su monitori. Dolaskom najnovijeg predstavnika serije G, Samsung je otpustio kočnice i proizveo uređaj koji je, bez duljenja, veći od svih monitora koje smo do danas testirali. Trebalo nam je oko dva dana samo da obuzdamo dojmove, pa oko tjedan dana korištenja nakon toga da progledamo kroz novitet koji predstavlja masivni IPS panel dijagonale 49 inča i rezolucije 1440 puta 5120 piksela.

Prvi dojmovi

G9 nije samo masivan po veličini – on koristi jedno od najagresivnijih zakrivljenja na tržištu, a zbog same širine koja je ekvivalentna dvama 27-inčnim monitorima te uspješno 'maskira' periferni vid, iz veće blizine ostavlja dojam ekrana koji vas obavija. Estetski gledano, monitor koristi bijelu plastiku istaknutu RGB LED krugom oko 'koljena' masivnog nosača. Sam monitor je nešto manji od 1,2 metra te uz stalak teži nešto manje od 15 kilograma. Uzmemo li sve navedeno u obzir, nepotrebno je naglasiti da se na ovakvo što treba priviknuti. Dok relativno prostrani radni stol na kojem je donedavno stajao AOC-ov 27-inčni zaslon sada izgleda kao da je dosegnuo svoj maksimum, sve nakon instalacije i aktivacije monitora radilo je brzo i učinkovito... do trena u kojem smo se odlučili pozabaviti detaljima.

Pripazite i na nedostatke...

Vrag je, kao i uvijek, u sitnicama. Odyssey G9 pored više nego impresivne dijagonale zaslona, QLED panela i brzine osvježenja od 240 Hz krije nedostatke koji ga zapravo ograničavaju na samo jednu učinkovitu svrhu, a to je igranje videoigara. Za početak, HDR je na testnoj jedinici počeo titrati. Ovo, naglašavaju iz Samsunga, više ima veze s driverima grafičke kartice, no također valja uzeti u obzir to da Nvidia ubraja Odyssey G9 među uređaje koji podržavaju njezine kartice, što je šteta s obzirom na to da na probleme nailaze predstavnici najnovije serije 3000, kao i, u našem slučaju, serije 1600.

Problem s titranjem se, na sreću, može zaobići jednostavnim isključenjem HDR postavke u Windowsima, no uzmemo li u obzir to da govorimo o monitoru čija prosječna cijena na našem tržištu iznosi oko 10.500 kuna, ovakve stvari se ne bi smjele događati.

Nadalje, premda je pozadinsko osvjetljenje skoro savršeno, prijelaz iz najtamnijih tonova u najsvjetlije prilično je bolan, a svemu se pridružuju i neprecizne boje koje, premda se daju kalibrirati, nipošto nisu na razini kakvu bismo tražili za, primjerice, obradu fotografija ili uređivanje videa. Za kraj, tu je i latencija monitora koja, mada Samsung tvrdi da iznosi 1 ms, u stvarnosti varira ovisno o sadržaju te je, tijekom našeg testiranja, kotirala oko 2 ms.