Zagrebački Gamechuck otkrio detalje: Ovo su brojke koje stoje iza Speed Limita

Iza Speed Limita stoji hrvatski startup gejming studio Gamechuck, skupina kreativaca iz Zagreba koja pored videoigara jako vole i klasične gejming automate

Upoznali su se na FER-u, a za potrebe promocije studentskog natjecanja Aleksandar i Igor su realizirali svoj prvi zajednički projekt. Napravili su jednu, a nakon toga još nekoliko igraćih arkadnih kabineta i shvatili da to što rade zanima publiku. Nakon nekoliko godina rada na odvojenim projektima, ponovno su se našli i napravili zajedničku videoigru. Došli su u ZICER, pokrenuli tvrtku, ušli u Inkubaciju i od dvojice došli su do 15 zaposlenih na puno radno vrijeme.

Što Gamechuck radi?

Studio Gamechuck do sada je izdao nekoliko komercijalnih igara i nekoliko besplatnih igara po narudžbi izrađenih za edukativne ili promotivne svrhe. Najpoznatije su njihovi interaktivni stripovi All You Can Eat i vApe Escape te najnovija igra Speed Limit. Njihova nadolazeća igra Trip the Ark Fantastic, na kojoj će raditi još nekoliko godina do izlaska, prva je hrvatska igra koja je dobila sredstva EU programa Creative Europe za potporu razvoja kreativnih igara.

Ekipa iz studija Gamechuck nikada ne miruje, prošli tjedan lansirali su akcijsku videoigru Speed Limit koja igrača vodi u uzbudljivu dinamičnu pustolovinu s retro štihom. Ova igra izgledom podsjeća na igre iz 80-ih i 90-ih godina prošlog stoljeća za što je zaslužna pixel art tehnika. Na platforme PlayStation, PC, Nintendo Switch i Xbox plasirao ju je japanski izdavač Chorus Worldwide Games.

Fizičko kolekcionarsko izdanje?

Fizičko izdanje dolazi s videoigrom i posebnim artbookom te je dostupno u ograničenoj ponudi od 3.300 primjeraka za Nintendo Switch, odnosno 1.700 kopija za PlayStation 4. Kolekcionarsko izdanje dolazi s videoigrom, posebnim artbookom, soundtrackom na izdvojenom mediju, posterom te naljepnicom, a dostupno je u ograničenoj ponudi od 700 primjeraka za Nintendo Switch, odnosno 350 kopija za PlayStation 4. Uz sve ovo dodatno može se kupiti posebni artwork iz videoigre, isprintan na aluminijskoj pločici dimenzija 14 x 17 x 3mm, u ograničenoj ponudi od 149 komada.