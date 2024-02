'FER je ključan za pokretanje inicijativa u tehnologiji, konkretizirat ćemo suradnju'

'Osobno čestitam FER-u, koji sam i ja završio, na ovom uspjehu. Biti prvi na svjetskoj razini u robotici po meni nije ništa novo, jer je FER već dulje vrijeme lider u robotici u ovom dijelu Europe. Tako da kad gledamo suradnju države sa znanstvenim institucijama, to je svakako prioritet i ove Vlade i budućih naraštaja, jer bez toga nema daljnjeg gospodarskog rasta i razvoja cijele države', podijelio je državni tajnik Gršić .

Voditeljica tima Arbanas Pascoal Ferreira, s okupljenima je podijelila kako se tehnologija još uvijek razvija: 'Mi smo na nju uložili protekle dvije godine razvoja te testiranja cijelog autonomnog sustava besposadnog broda i letjelica. Naravno, tehnički je to vrlo izazovno i to su sve tehnologije koje su još uvijek u razvitku te zbog toga nisu još na industrijskoj razini, ali kroz par godina razvoja mislim da bi definitivno mogle doći do te razine.'

Podsjetimo, ovogodišnji cilj natjecanja u Abu Dhabiju bio je otkriti plovilo i autonomnim besposadnim brodom uzeti teret s tog plovila u suradnji s bespilotnom letjelicama i to bez korištenja vanjskog navigacijskog sustava. S najboljim rješenjem, Hrvatska se našla u svjetskom vrhu, a FER-ov tim prvi ispred elitnih konkurenata. Za ulazak u finale se borio protiv pedesetak timova s uglednih kompanija i sveučilišta iz cijelog svijeta, uključujući Lockheed Martin i MIT (Massachusetts Institute of Technology).