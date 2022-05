Fascinacija nepoznatim: Na ove tajne svemira znanost još nema odgovor

Kako točno nastaju galaksije, hoće li svemiru jednog dana doći kraj i postoje li zbilja planetarni sustavi slični našemu? Ovo su samo neka od pitanja na koja znanstvena zajednica još ne može pružiti siguran odgovor

Od našeg kozmičkog susjedstva do udaljenih rubova kozmičkog oceana, naš je svemir pun tajni. Drevni su astronomi stoljećima promatrali komete i pitali se kakav je kemijski sastav zvijezda. Te stare zagonetke danas imaju odgovor, no to ne znači da znamo sve. Teleskopi su nam pomogli progledati dublje u svemir, a svaki prizor s kojim smo se susreli postavio je više pitanja nego što je pružio odgovora.

Uzmemo li u obzir znanje o negostoljubivim planetarnim sustavima, u svemiru nema baš toliko puno njih na koje se samo trebamo spustiti kako bismo ih naselili. Također valja napomenuti da trenutna generacija teleskopa ne može prepoznati sustave poput našeg, a one buduće i to će moći.

Ovo je pitanje vrlo sugestivno zato što pronalaženjem uzroka Velikog praska definirate događaj koji je doveo do nastanka cijelog svemira. Problem je to što termin 'prije' ovdje možda ne znači ništa. Veliki prasak možda nije samo obilježen nastankom tvari i energije, već i vremena i prostora. Ako je to zbilja istina, onda je dosta teško raspravljati o nekom logičnom uzroku nastanka svemira.

Vrlo je jasno da ovime ulazimo u polje filozofije, što objašnjava zašto je velik broj kozmologa pokušao zaobići ideju spontane kreacije cijelog svemira - ni od čega. Sve donedavno znanstvenici su vjerovali da će se svemir u jednom trenu opet urušiti te dovesti do novog praska, no nova otkrića navode da trenutna ekspanzija vjerojatno neće stati. Umjesto toga dio fizičara sugerira da je Veliki prasak uzrokovan našim 'četverodimenzionalnim' prostorom i vremenom koji se sudario s drugim svemirom što je plutao blizu našeg u 'rasutom prostoru' više dimenzije.

Je li Einstein bio u krivu?

Prije nego što pokušamo dati odgovor, postavit ćemo drugo pitanje - je li Isaac Newton bio u krivu? Njegova teorija gravitacije dovoljno je precizna da omogući let svemirskog broda do Mjeseca, no slama se nakon što dosegnemo dovoljno velike brzine ili unutar jakih gravitacijskih polja.

Einsteinova teorija relativnosti ovdje služi kao bolja alternativa - ona točno opisuje savijanje zvjezdane svjetlosti gravitacijom, orbitalni raspad binarnih pulsara te savijanje prostora i vremena oko crne rupe. Upravo je zato zakon relativnosti najbolja teorija gravitacije.

Ponavljamo ovo pitanje iz jednostavnog razloga - zato što će se povijest u jednom trenu možda ponoviti. Fizičari će možda otkriti sićušne utjecaje koji nalažu još bolju teoriju o gravitaciji. Štoviše, neobjašnjeno ubrzanje letjelica poput Pioneera 10 i 11, koji su pod utjecajem Sunca i planeta više usporili nego što se očekivalo, koristi se kao dokaz o postojanju nove fizike.

Uz pomoć telemetrije i astronomskih promatranja, provedeni su mnogi precizni testovi zakona relativnosti. Einsteinov je zakon prošao sve dosadašnje testove, no fizičarima to nije dosta - oni će nastaviti testirati sve dok ne pronađu mjesto gdje 'puca' te dovesti ga do točke u kojoj mu ne proturječimo, već samo dolazimo do zaključka da je - nedovršen.