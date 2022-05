Stiglo upozorenje: Hakeri mogu napasti iPhone i kad je ugašen

Stručnjaci sa sveučilišta u Njemačkoj analizirali su implementaciju načina rada s niskom razinom energije na iPhoneu i otkrili da on donosi sigurnosne rizike te čak dozvoljava pokretanje malwarea na ugašenim uređajima

LPM, low power mode ili način rada s niskom razinom energije značajka je iPhonea koja se aktivira kad se on isključi ili kad se ugasi zbog prazne baterije. Premda iPhone izgleda kao da je ugašen, LPM osigurava to da neke njegove funkcije nastave raditi, uključujući uslugu Find My, pomoću koje se telefon može locirati, digitalne ključeva auta, aplikacije za plaćanje i putne kartice.

Ovaj način rada ima niz koristi, no također donosi nekoliko sigurnosnih rizika koje se ne smije zanemariti - pogotovo za novinare, aktiviste i druge osobe koje se ne žele pronaći na nečijoj meti.