Facebook napokon uvodi jednu prilično korisnu značajku, no uz veliko 'ali'

U najvećoj društvenoj mreži svijeta olakšali su isključivanje algoritamski uvjetovanog prikaza sadržaja, ali ne i kao trajnu značajku

Već su dostupni za Facebookovu aplikaciju za operativni sustav Android, dok bi izdanje za iOS trebalo pristići tijekom nadolazećih tjedana. Zasad nije poznato hoće li biti dostupni i za Facebookovu web aplikaciju.

Ali, postoji i kvaka. Kako piše Verge, traka s filterima, naime, nije trajni dodatak korisničkom sučelju već će nestati ako ne koristite alat Favorites tijekom sedam dana.

Dogodi li se to, morat ćete ga ponovno aktivirati putem izbornika za preferencije u News Feedu. I kartica Recent će također nestati ako ju ne koristite.

Uz traku s filterima Facebook je dodao i novi alat kojim možete ograničiti tko može komentirati vaše objave (recimo, samo prijatelji ili označeni ljudi i stranice) te proširio sadržaj pokriven značajkom Why am I seeing this?

Potonji je alat predstavljen još prošlog travnja i omogućava provjeru zašto vam Facebookovi algoritmi preporučuju određeni sadržaj. Od sad će biti uključene objave stranica i ljudi koje ne pratite na Facebooku, s naglaskom na povezane teme, interakcije i lokacije.