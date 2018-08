Evo kako razgovore iz WhatsAppa možete prebaciti s iPhonea na Android

Pozdravili ste se s iPhoneom i Appleom, sada imate Android no nedostaje vam vaš WhatsApp? Evo što morate napraviti za bezbrižnu selidbu među platformama

Kako biste WazzapMigratorom prebacili razgovore s iOS-a na Android, trebat će vam iTunes backup vašeg iPhonea, PC (ili Mac), Android, kabel za povezivanje spojen na računalo, ekstraktor za iTunes backup te konačno - aplikacija WazzapMigrator koji košta 5.99 dolara. Prvo što morate učiniti je spojiti svoj iPhone na PC ili Mac, pokrenuti iTunes i kliknuti na ikonu iPhonea na vrhu stranice. Tamo isključite enkripciju lokalne sigurnosne kopije i odaberite 'Ovo računalo'. Nakon toga klikinte na Back Up Now .

U odabranoj lokaciji trebali biste vidjeti datoteku ChatStorage.sqlite.

Ukoliko odlučite prebaciti multimediju, potražite mapu Media. Otpakirajte ju na isti način kao ChatStorage.sqlite, s time da ju morate arhivirati putem Zipa prije slanja na vaš novi Android uređaj.

Kako vaš WhatsApp možete vratiti na novi Android?

Za kraj trebate otići u Google Play Store i skinuti WazzapMigrator. Kupite ga, instalirajte i pokrenite te nakon toga aplikaciji pružite pristup dijelovima vašeg uređaja i sustava. Nakon toga spojite svoj telefon na PC putem USB-a, Možda ćete morati podesiti postavke kako biste dozvolili prijenos podataka, no to će vam tako i onako reći sam telefon.

Otvorite File Explorer na PC-ju i odite do mape gdje ste spremili ChatStorage.sqlite. Pritisnite CTRL+N da biste otvorili drugi prozor Explorera u kojem ćete pronaći svoj telefon (trebao bi biti u sklopu sekcije This PC). U sklopu njega odite do mape Downloads. Za prebacivanje snimljene kopije Whatsappa na Android datoteku kopirajte u mapu Downloads. Otvorite panel s podsjetnicima, vratite smartfon u mod za punjenje putem USB-a te ga nakon toga odspojite od računala.