Povremeno se dogodi da osoba s druge strane ne zna spojiti web kameru i Skype , a ponekad ni vi sami niste svjesni da nešto činite krivo. No evo korisnih savjeta koji će vam pomoći.

Crni zaslon, minute tišine i ponavljanje Čuješ li me? više puta. Sve su to čari dobrog starog Skypea. No jeste li znali da ove i slične probleme možete riješiti? Evo kako