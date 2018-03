Evo kako možete zabraniti trećim stranama da koriste vaše podatke s Facebooka

Sve informacije koje objavite na društvenim mrežama, naizgled bezopasne aplikacije poput igara mogu proslijediti trećoj strani, što je pokazao i nedavni skandal s Cambridge Analyticom. Donosimo kako kontrolirati tko može koristiti vaše podatke

Svaki put kad se poželite prijaviti na novu aplikaciju ili stranicu, velika je vjerojatnost da će vam ponuditi opciju da se registrirate pomoću Facebooka ili Googleovog računa. Mnogi će to prihvatiti iz jednostavnog razloga – svaka nova registracija zahtjeva nekoliko minuta kako biste popunili kućice i odgovorili na osnovna pitanja poput imena i e-mail adrese, a mnoge stranice nakon toga traže i potvrdu identiteta putem e-maila. Tu je i postavljanje profilne slike i druge opcije koje će vam zatrebati. Mnogi podlegnu zgodnoj opciji koja pomoću jednog klika sve to učini u sekundi i pritom ponekad ne obraćaju pozornost uvjete korištenja stranice pa podijele više informacija nego što su svjesni.

Točne informacije koje aplikacija traži ovise o njihovim krajnjim vlasnicima koji vam nisu dužni pružiti kompletan pregled uvjeta privatnosti, već to ovisi o njihovoj dobroj volji i poslovnoj praksi. No jednom kad aplikacijama uskratite određeno pravo, poput onoga da objavljuju na vašem zidu, pojavit će se opcija za uklanjanje prošlih dozvola pa će se one izbrisati. Imajte na umu kako jednom prikupljene podatke organizacije i dalje mogu koristiti te ako zaista želite da se informacije o vama više ne koriste, morat ćete kontaktirati direktno samu organizaciju koja ih posjeduje.

Ako ste se nakon ove afere osvijestili i ne želite više dijeliti informacije, a Facebook vam je i dalje koristan, morat ćete urediti dopuštenja aplikacijama. To možete učiniti pomoću opcije Edit na stranici 'Apps, websites and plug-ins ili na hrvatskoj verziji stranice tako da odete u Postavke i potom Uredi ispod Aplikacije, web-mjesta i dodaci. Prikazat će vam se okvir poput ovog na slici iznad gdje trebate kliknuti na Onemogućite platformu kako biste odvojili vaš račun od platforme koja prikupla podatke koje koriste organizacije poput Cambridge Analytic.

No vaši podatci i dalje nisu sasvim sigurni, piše Techradar. Ako vaši prijatelji dopuste pristup aplikaciji koja sprema informacije o njihovim Facebook prijateljima, treće će strane i dalje imati pristup. Kako biste to spriječili, odite ponovno na Aplikacije, zatim kliknite na Edit ili Uredi ispod Apps other people use, odnosno Aplikacije koje upotrebljavaju drugi i prikazat će vam se okvir poput ovoga na slici ispod.