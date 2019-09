Ovako ćete uključiti i namjestiti Bluetooth na računalu s Windows 10

Teško je danas pronaći gadget koji ne podržava taj način bežičnog povezivanja. Stoga je korisno znati kako upogoniti Bluetooth na računalu s Microsoftovim operativnim sustavom

Uključite Bluetooth koristeći Action Center

Kako biste otvorili Action Center kliknite sličicu koja izgleda kao balončić za tekst. Naći ćete ju na desnom kraju taskbara. Ako Bluetooth nije odmah vidljiv možda ćete morati kliknuti Expand kako bi dobili puni popis pločica.

Kliknite na sličicu Bluetooth. Pločica će poprimiti plavu boju kako bi pokazala da je uključena. Također će prikazati ili poruku Not Connected ili naziv uređaja s kojim je vaše računalo povezano.

Uključite Bluetooth koristeći izbornik s postavkama

Otvorite izbornik Start.

Kliknite na Settings (u izborniku, s lijeve strane).

Otvorite Devices pa Bluetooth.

Pronađite sklopku za Bluetooth i uključite ju.

Koji god pristup koristili, u taskbaru će se pojaviti sličica Bluetooth nakon što ga uključite. Možete ju koristiti za brz pristup postavkama za Bluetooth, kao i za uparivanje novih uređaja.

Želite li da se ta sličica prikazuje u glavnom taskbaru, otvorite redom Settings, Home, Personalization pa Taskbar i skrolajte do Notification area i kliknite na Select which icons appear on the taskbar.

Naravno, morat ćete uključiti Bluetooth i na uređaju s kojim želite povezati računalo s Windows 10.

Kako povezati uređaj s Bluetoothom koristeći Windows 10

Nakon što ste uključili Bluetooth na računalu i uređaju s kojim ga želite povezati, vrijeme je za uparivanje. Dovoljno je to obaviti na jednom od uređaja. Mi ćemo vam ovom prilikom objasniti kako to učiniti na računalu.

Otvorite izbornik Settings.

Otvorite Devices pa Bluetooth and other devices.

Kliknite Add Bluetooth or other device (u gornjem desnom kutu).

Pojavit će se novi prozor izbornika. Odaberite prvu opciju s popisa (Bluetooth).

Windows 10 će automatski početi tražiti uređaje u blizini s kojima se može povezati. To može potrajati i do 30 sekundi.

Kako bi povezali računalo s uređajem kliknite na naziv uređaja. Ako to radite prvi put, možda ćete morati potvrditi kako se baš vi pokušavate spojiti, tako što ćete provjeriti jesu li PIN-ovi na računalu i uređaju identični.

Ako su PIN-ovi identični, kliknite Connect. Nemojte predugo čekati jer bi vam PIN mogao isteći i morat ćete sve raditi iznova.

Moguće je kako ćete trebati kliknuti i dugme Pair na uređaju s kojim se pokušavate povezati.