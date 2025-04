Geopolitika i tehnologija: 'Europa se budi, a Hrvatska ne želi biti promatrač, već sudionik'

Ona aktivno doprinosi implementaciji europskih digitalnih regulativa, koristi sredstva iz Nacionalnog plana i oporavka za digitalizaciju zdravstva, obrazovanja, javne uprave, razvoju vlastitih kapaciteta od laboratorija za umjetnu inteligenciju do digitalne transformacije poduzeća i lokalne samouprave', poručio je Frka-Petešić.

Guverner HNB-a i predsjednik Alumni EFZG-a Boris Vujčić u kratkom je govoru na temu budućnosti novca istaknuo inicijativu centralnih banaka za uvođenje digitalnog eura, s obzirom na pad upotrebe gotovine i porast bezgotovinskih oblika plaćanja.

'Digitalni euro je centralno-bankarski digitalni novac koji postoji već jako dugo, a koji centralne banke žele uvesti zbog promjena načina plaćanja s kojima se danas susrećemo. Sama ideja digitalnog eura je postati prvo paneuropsko platno rješenje kojim će se moći služiti na svakom platnom mjestu, a koji će biti što sličniji sadašnjem novcu dostupnom potrošačima, a to je gotovina. Ideja je da radi bez interneta i podržavaju ga svi POS uređaji, no cijeli projekt je u pripremnoj fazi. To je tehnološki iskorak u valutama', rekao je Vujčić.

Predsjednik uprave Končara - Mjerni transformatori i udruge Hrvatski izvoznici Davor Baković dotaknuo se međunarodne trgovine i trenutačnog položaja Europe.

'Kad pogledate trendove, oni ukazuju na polarizaciju svjetske trgovine i na to da živimo u jednom spregnutom svijetu u kojem su vrlo evidentni trgovinski blokovi. Jedan blok, u pozadini koje su Sjedinjene američke države ili zapadni svijet, dok je drugi Kina. Novost za Europu je da ulazi u eru u kojoj Atlantik nije centar, što nije nužno ni loše. Stajanje po strani dat će joj vremena za restrukturiranje, ulaganje u energetiku i tehnologiju', poručio je Baković.