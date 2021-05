Epic časti: Preuzmite megahit Among Us potpuno besplatno

Epicova digitalna promocija ide dalje - ovog tjedna vlasnici računala mogu preuzeti gejming fenomen Among Us potpuno besplatno

Among Us, videoigra za više igrača čija je popularnost porasla tijekom globalne pandemije najnoviji je besplatni naslov na Epic Games Storeu . Ako tamo imate račun, igru možete preuzeti bez da platite ijednu kunu (naslov inače košta 5 dolara). Nakon toga se možete pridružiti prijateljima u novoj mapi Airship i što je najbolje od svega - oni ne moraju igrati PC verziju.

INFO

Što je to Among Us