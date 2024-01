Elon Musk poriče glasine: 'Ja nemam probleme s ovisnošću'

Elon Musk je pušio travu pred kamerama s Joeom Roganom, no priče sežu puno dalje od toga. Priča se da se milijarder drogirao koristeći kokain, LSD i psihodelične gljive na zabavama diljem svijeta. Razgovarao je o korištenju ketamina na recept, ali postoje anegdote da je Musk rekreativno uzimao lijek sa svojim bratom u Miamiju. Godine 2017. navodno je kasnio sat vremena na skupu u SpaceX-u, nerazgovjetno govoreći do te mjere da je drugi izvršni direktor preuzeo prezentaciju. Očigledno, problem je toliko loš da članovi odbora, kolege i prijatelji objavljuju priče o njegovoj navodnoj uporabi droga u tisak. Međutim, prema Musku, sve su to laži.

'Nakon tog jednog udaha s Roganom, pristao sam, na NASA-in zahtjev, provesti 3 godine nasumičnog testiranju na droge', napisao je Musk u objavi na X-u, platformi koju su svi zvali Twitter. 'Nisu pronađeni tragovi bilo kakve droge ili alkohola.'

Čini se da se to baš i ne podudara sa člankom u Wall Street Journalu koji govori o razgovorima s više izvora koji su novinarima rekli da je Muskova upotreba droga alarmantna i u tijeku. Neki se navodno brinu da bi to moglo prouzročiti 'zdravstvenu krizu' kod najbogatijeg čovjeka na svijetu, ali ako ostavimo po strani njegove vlastite tjelesne funkcije, ilegalna uporaba droga dovodi u opasnost ugovore s vladom u SpaceX-u i prijeti imovini ulagača procijenjenoj na 1 trilijun dolara - da ne spominjemo tisuće radna mjesta ljudi i američki svemirski program.