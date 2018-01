Dulji vijek baterije i brži procesor - evo što smo saznali o Samsung Galaxyju S9

Nadolazeći flagship iz Samsunga sve je bliži službenoj objavi, a tehno insajderi već procjenjuju što bi nam mogao donijeti

Jedna od najuočljivijih karakteristika Samsung Galaxyja S9 koje smo vidjeli u prošlotjednim otkrivenom informacijama je baterija. Uređaj je po tom pitanju isti kao njegov prethodnik. Zahvaljujući nedavnim informacijama koje su stigle iz brazilskog teleoperatera Anatel, o S9 i S9 Plus znamo više nego ikad do sad.

Sudeći prema certifikatima koje je objavio SlashLeaks, Samsungov nadolazeći flagship ima iste baterije kao i njegovi prethodnici - S9 tako ima bateriju kapaciteta 3000 mAh, dok veći S9 Plus dolazi sa nešto jačom - 3500 mAh. Ove baterije su, podsjećamo, iste kao one u Galaxyju S8 i S8 Plus.

Noviteti iz Qualcomma

Ono što će igrati ključnu ulogu kod novih uređaja nisu dramatične inovacije, već usavršavanje onoga što je već imamo. Novi procesor iz Qualcomma, Snapdragon 845 koji bi se u SAD-u i Europi trebao ugrađivati u S9 i S9 Plus do trideset je posto energetski učinkovitiji od Snapdragona 835 koji se nalazi u trenutno aktualnoj generaciji Galaxyja.

Povrh svega, Snapdragon 845 dovodi Quick Charge 4+ koji bi, piše Qualcomm trebao 'vaš telefon napuniti do 50 posto baterije u manje od 15 minuta'.

Koliko god ovo super zvučalo, potrebno je sve uzeti s malo rezerve. Više informacija imat ćemo kada Samsung ove veljače službeno predstavi S9 i S9 Plus.